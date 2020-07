Zarif wird bei der Mediterranean Dialogues Conference (MED) in Rom eine Rede halten

Teheran (IRNA) – Das italienische Außeministerium in Teheran kündigte auf seinem Twitter-Account an, dass der iranische Außenminister am Kommenden Montag bei der Mediterranean Dialogues Conference (MED2020) in der italienischen Stadt Rom eine Rede halten werde.

Irans Außenminister hält bei dieser Konferenz, die um 18:30 Ortzeit von Teheran online stattfindet, eine Rede. Zarif plant ein Treffen mit Paolo Magri, dem Direktor des italienischen Instituts für außenpolitische Studien, um außenpolitische Fragen zu erörtern. Die Mediterranean Dialogues Conference (MED 2020) konzentriert sich auf die Coronavirus-Krise und ihre Herausforderungen in der Mena-Region (Westasien und Nordafrika) unter dem Thema "Eine Herausforderung, eine gemeinsame Strategie