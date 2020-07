Außenministerium: Vier entführte iranische Diplomaten sitzen in den Gefängnissen des israelischen Regimes

„Beweise zeigen, dass iranische Diplomaten, die im Libanon entführt wurden, dem zionistischen Regime übergeben und anschließend in die besetzten Länder und Gebiete überführt wurden“, heißt es in der Erklärung. Derzeit werden entführte iranische Diplomaten in den Gefängnissen des illegitimen israelischen Regimes festgehalten.



38 Jahre sind seit der Entführung von vier iranischen Diplomaten, darunter Herren Haj Ahmad Motavaselian, Seyyed Mohsen Mousavi, Taghi Rastegar Moghadam und Kazem Akhavan, durch israelische Söldner an einem Kontrollpunkt im Nordlibanon im Jahr 1982 vergangen.

Trotz des langjährigen Bestehens dieses kriminellen und terroristischen Aktes sei es bedauerlich zu sagen, dass die internationale Gemeinschaft und die Menschenrechtsorganisationen keine ernsthaften Maßnahmen gegen dieses abscheuliche Verbrechen ergriffen haben, so die Erklärung. „Das zionistische Regime, das mit Unterstützung der Vereinigten Staaten weiterhin Verbrechen begeht und gegen das Völkerrecht verstößt, entzieht sich in dieser Hinsicht der Verantwortung.“

Die Islamische Republik Iran würdigte die Zusammenarbeit der libanesischen Regierung, einen Brief an den damaligen UN-Generalsekretär im September 2008 zu schicken, und forderte erneut andere libanesische Politiker sowie den UN-Generalsekretär und das Internationale Komitee vom Roten Kreuz (IKRK) sowie andere internationale Institutionen, um ihre rechtliche und humanitäre Pflicht zu erfüllen, diesen Fall weiterzuverfolgen und alle Anstrengungen zu unternehmen, um die Situation der entführten Diplomaten zu klären.

Drei iranische Diplomaten sowie ein IRNA-Fotojournalist wurden am 4. Juli 1982 im Libanon entführt. Keiner von ihnen wurde seitdem gesehen. Hajj Ahmad Motavaselian, Militärattaché der iranischen Botschaft in Beirut; Seyed Mohsen Mousavi, Geschäftsträger in der Botschaft; Taghi Rastegar Moghadam, ein Mitarbeiter in der Botschaft; und Kazem Akhavan, IRNA-Fotojournalist.

