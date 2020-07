1998: Mahdavikia unter den besten Torschützen der Fußball-Weltmeisterschaft

AFC verwies auf das großartige Tor, das der ehemalige HSV-Profi beim Spiel zwischen dem Iran und den USA bei der Weltmeisterschaft 1998 in Frankreich in der 83. Minute gelang und die drei entscheidenden Punkte für Iran erzielt hatte.



Laut einer 2012 von der International Federation on Football History and Statistics (IFFHS) veröffentlichten Umfrage wurde Mehdi mit mehr als 45.000 Stimmen der beliebteste Spieler in Asien und der zweite der Welt. 2003 wurde er auch zum besten Fußballer Asiens gewählt.

