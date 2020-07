Präsident Rohani kündigt den Bau eines Staudamms im Iran alle zwei Monate an

Hassan Rohani hat am Donnerstag nationale Projekte des Energieministeriums in den Provinzen Kermanshah und Fars eröffnet. Die Veranstaltung fand per Videokonferenz Videokonferenzmodus statt.

Bei der Eröffnungsfeier dieser Projekte sagte Rohani, dass der Gehalt des qualitativ hochwertigen Trinkwassers in städtischen Gebieten des Iran 99,9% und in ländlichen Gebieten 82% beträge.

Er fügte hinzu, dass vor dem Sieg der Islamischen Revolution die Anzahl der Kläranlagen im Iran nur 4 betrug, aber heute haben wir die 242. Kläranlage in der Provinz Fars eröffnet.

Nach Angaben des iranischen Präsidenten stieg die Zahl der Wasseraufbereitungsanlagen im Land nach der Islamischen Revolution von 27 auf 156.