Die Ehrung der Opfer von US-Angriff auf IR655 im Persischen Golf

Der iranische Präsident verwies am letzten Mittwoch auf den Jahrestag des Abschusses des iranischen Airbus-Flugzeugs durch das US-Kriegsschiff Vincennes am 3. Juli 1988 und betonte, es sei ein großes Verbrechen in der Geschichte dieses Landes.

Am Sonntagmorgen, dem 3. Juli 1988, wurde Iran Air Flug 655 (IR655) von Teheran mit einer Zwischenlandung in Bandar Abbas und dann quer über den Persischen Golf nach Dubai, nach sieben Flugminuten durch USNavy über dem Persischen Golf abgeschossen.

Der Kapitän der "Vincennes", William C. Rogers III. Gab den Feuerbefehl und ließ zwei Flugabwehrraketen vom Typ SM-2 auf den Jet abfeuern - das Todesurteil für Flug 655.

Wenige Sekunden später wurde der Airbus A300B2 tödlich getroffen, in Stücke gerissen und stürzte ins Meer. Keiner der Menschen an Bord hatte auch nur die geringste Überlebenschance.



Eine Rakete der US Navy, abgefeuert von der USS Vincennes im Persischen Golf, traf das Flugzeug, wobei alle 290 Passagiere aus sechs Nationen, darunter 66 Kinder und 16 Besatzungsmitglieder, getötet wurden. Es waren 38 Ausländer an Bord.

Die Zeremonie fand in Anwesenheit der Beamten des Landes und der Familienangehörige der Opfer im Persischen Golf statt.



Am Ort des Aufschlags werden jedes Jahr Blumen ins Meer geworfen.