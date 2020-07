Internationale Gemeinschaft sollte ihre Hilfe für das syrische Volk ohne Diskriminierung verstärken

In einer gemeinsamen Erklärung des Videokonferenzgipfels der Staats- und Regierungschefs der Garantenstaaten des Astana-Prozesses, Hassan Rohani, Wladimir Putin und Recep Tayyip Erdoğan, am Mittwoch wurde betont, der Syrienkonflikt hat keine militärische Lösung und kann nur durch den syrisch-syrischen politischen Prozess mit Unterstützung der Vereinten Nationen gemäß der Resolution 2254 des UN-Sicherheitsrates gelöst werden.

Die drei Präsidenten drückten auch ihre Entschlossenheit aus, separatistischen Agenden entgegenzuwirken, die darauf abzielen, die Souveränität und territoriale Integrität Syriens zu untergraben und die nationale Sicherheit der Nachbarländer zu gefährden.

Der vollständige Text der Erklärung lautet wie folgt:

1. Sie erörterten die aktuelle Situation in Syrien, überprüften die Ereignisse nach ihrem letzten Treffen in Ankara am 16. September 2019 und bekräftigten ihre Entschlossenheit, die trilaterale Koordinierung gemäß ihrer Vereinbarungen zu verbessern.

2. Sie betonten ihr starkes Engagement für die Souveränität, Unabhängigkeit, Einheit und territoriale Integrität der Arabischen Republik Syrien sowie für die Ziele und Grundsätze der Charta der Vereinten Nationen. Sie erklärten, dass diese Grundsätze allgemein respektiert werden müssen und dass keine Maßnahmen, unabhängig davon, wer sie ergriffen hat, diese Grundsätze untergraben sollten.

3. Sie lehnten diesbezüglich alle Versuche ab, unter dem Vorwand der Terrorismusbekämpfung neue Realitäten vor Ort zu schaffen, einschließlich illegitimer Selbstverwaltungsinitiativen.

4. Sie diskutierten die Lage im Nordosten Syriens und betonten, dass Sicherheit und Stabilität in der Region nur auf der Grundlage der Wahrung der Souveränität und der territorialen Integrität des Landes erreicht werden können, und einigten sich darauf, ihre Bemühungen zu diesem Zweck zu koordinieren. Sie sprachen sich gegen die Beschlagnahme und illegale Übertragung von Öleinnahmen aus der Arabischen Republik Syrien aus.

5. Sie bekräftigte die Entschlossenheit, die Zusammenarbeit fortzusetzen, um Daesh, die Al-Nusra-Front und alle anderen vom Sicherheitsrat benannten Personen, Gruppen, Unternehmen und Organisationen, die mit Al-Qaida oder Daesh verbunden sind, sowie andere terroristische Gruppen endgültig zu beseitigen.

6. Sie überprüften ausführlich die Situation im Deeskalationsbereich von Idlib und unterstrichen die Notwendigkeit, in dieser Region ruhig zu bleiben, indem alle Idlib-Vereinbarungen vollständig umgesetzt wurden.