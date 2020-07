Präsident Rohani: Die gestrige UN-Sitzung war eine neue Niederlage für die USA

„Die Amerikaner können in ihren Berechnungen sagen, dass sie wirtschaftlichen Erfolg erzielt und Druck auf das iranische Volk ausgeübt haben, aber sie haben wiederholt im rechtlichen, politischen und moralischen Bereich versagt, und die gestrige Sitzung des UN-Sicherheitsrates war ein neuer Misserfolg für die USA“, sagte Hassan Rohani ", sagte Rouhani während einer Kabinettssitzung in Teheran am Mittwoch.