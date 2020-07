Iran: Die Welt sieht die USA als unzuverlässig an

„Der Unilateralismus und die Doktrin des Ausstiegs der USA aus dem iranischen Atomabkommens haben nicht nur die internationalen Abkommen geschwächt, sondern auch die globale Führung der USA in Frage gestellt“, twitterte Mahmoud Vaezi.

Die Sitzung des UN-Sicherheitsrates, um den Bericht des Generalsekretärs der Organisation über die Umsetzung der Resolution 2231 zum iranischen Atomabkommen zu untersuchen, begann am Dienstagabend.

Während dieser Sitzung, die aufgrund des Ausbruchs des Coronavirus und der Aussetzung der Sitzungen in New York am Dienstag online stattfand, wurde der Bericht des UN-Generalsekretärs über die Umsetzung der Resolution 2231 gelesen.

Bei dieser Online-Sitzung äußerten sowohl ständige als auch nicht ständige Mitglieder des Sicherheitsrates ihre Ansichten.