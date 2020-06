EU betont Normalisierung des Handels mit Iran

Olof Skoog sagte am Dienstag auf der virtuell abgehaltenen Konferenz des UN-Sicherheitsrates: „Wir bestätigen, dass der Iran seine Verpflichtungen in den letzten dreieinhalb Jahren vollständig erfüllt hat und diese Verpflichtungen in den 14 Monaten seit dem US-Ausstieg aus dem Nukleardeal und Wiedereinsetzung der US-Sanktionen hat er eingehalten“.

Er bemerkte, dass die internationale Atomenergieorganisation weiter Zugang zu iranischen Atomanlagen hat.



Nach Skoogs Angaben setzt Iran das Zusatzprotokoll freiwillig um.

