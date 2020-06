Der Iran beginnt mit der Produktion des Coronavirus-Impfstoffs

Er sagte weiter, in den Letzten vier Monaten wurde ein potenzieller Impfstoff gegen SARS-CoV-2 in ersten klinischen Versuchen erfolgreich an Tieren und jetzt werde an Menschen getestet.

Am Montag gab es im Iran weitere 2.536 bestätigte Infektionen mit dem Coronavirus. Damit erhöhte sich die Zahl der Infizierten im Land auf 225.205.

Die Sprecherin des Gesundheitsministeriums sagte, dass seit gestern 162 weitere Todesfall im Zusammenhang mit dem Coronavirus gemeldet wurden. Demnach beträgt die Zahl der Todesfälle insgesamt 10.670.