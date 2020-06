Iran: Gehorsam gegenüber USA garantiert nicht die Sicherheit in der Region

Seyyed Abbas Mousavi gab diese Erklärungen als Reaktion auf unbegründete und aufdringliche Anschuldigungen von Behörden in einigen Ländern der Region ab, darunter Bahrain und Saudi-Arabien. „Es ist sehr überraschend, dass Länder wie Saudi-Arabien, die die Quelle von Terrorismus und Extremismus in der Region sind und im Laufe der Jahre Terrorgruppen wie Al-Qaida und IS unterstützt haben, unbegründete Anschuldigungen gegen die Islamische Republik vorbringen.“



Iranischer Diplomat sagte, die Unterstützung von Saudi-Arabien, einem Land, das in den letzten fünf Jahren Tausende Jemeniten mit US-Waffen ermordet hat, für die Bemühungen der USA, das Waffenembargo gegen den Iran zu verlängern, sei „eine bittere Ironie“.



Mousavi bestand darauf: „Es ist Zeit für diese Länder, keine irrationalen Kommentare mehr abzugeben und den Vereinigten Staaten blind zu folgen, einem Land, das an sich die klare Manifestation von Unterdrückung und Ungerechtigkeit in der Welt ist“.



Am Montagabend gaben die Vereinigten Staaten und Bahrain eine gemeinsame Erklärung ab, in der sie die Ausweitung des Waffenembargos gegen den Iran forderten und behaupteten, dass die Islamische Republik die Stabilität und Sicherheit Bahrains untergräbt, indem sie Terroristen Waffen zur Verfügung stellt. Diese beiden Länder haben wiederum den UN-Sicherheitsrat gebeten, das Waffenembargo gegen Teheran zu verlängern.

9407