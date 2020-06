Kroatischer Außenminister bezeichnet JCPOA als eine bemerkenswerte Errungenschaft

Bei einem Treffen mit dem iranischen Botschafter in Zagreb, Parviz Esmaeeli, erklärte der kroatische Topdiplomat am Montag, dass die beiden Staaten konstruktive Beziehungen unterhalten.



Dank kultureller Gemeinsamkeiten seien beide Seiten daran interessiert, die gegenseitigen Beziehungen zu stärken, betonte er.



Der iranische Botschafter in Zagreb, Parviz Esmaeeli, unterstrich seinerseits, dass die Bildung der Europäischen Union auf Multilateralismus, Dialog und kollektiver Beteiligung beruhe und der Iran die Unabhängigkeit und Autorität der Europäischen Union begrüße.