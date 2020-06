Iran: Die derzeitige Politik der USA führt nicht zur Wiederwahl von Trump

„USA haben keine andere Wahl, als ihre frühere falsche Politik zu korrigieren und wiedergutzumachen“, twitterte Mahmoud Vaezi am Samstag.



Er betonte: „Die Fortsetzung der Rassismus-Politik, der Druck des Knies auf den Hals in den Vereinigten Staaten, die Verschärfung einseitiger Sanktionen und der Wirtschafts- und Gesundheitsterrorismus gegen das iranische Volk werden nicht zu Trumps Wahlsieg führen, sondern isolieren diese Regierung in der öffentlichen Meinung“.