UWW lobt die Arbeit der iranischen Kampfrichterkommission

Der Präsident der UWW-Schiedskommission, Antonio Silvestri, hob in einer E-Mail an die Iranische Föderation die Abhaltung des Webinars von Experten zu Regeln und verschiedenen Kampf-gerichtlichen Themen hervor.



In seiner an den Präsidenten der Kommission der Iranischen Föderation Naser Foroutan gerichteten Botschaft drückte Silvestri seine Zufriedenheit mit dem Seminar aus und stellte fest, dass die iranische Ringen-Gemeinschaft eine großartige Familie mit mehreren nationalen und internationalen Schiedsrichtern ist.



Silvestri drückte auch seine Bereitschaft aus, alle notwendigen Hilfen für die künftigen Pläne der iranischen Kommission zu leisten, und äußerte seine Hoffnung, dass diese enge Zusammenarbeit auch in Zukunft fortgesetzt wird.



Das erste Seminar zu den Regeln für Ringen-Kampfrichter fand am 27. Mai statt.