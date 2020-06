Corona im Iran: 212.501 Infizierte – 172.096 Genesene

Insgesamt beziffert das Land die Zahl der Covid-19-Todesfälle mit 9996.



Die Zahl der bestätigten Coronavirus-Infektionen im Iran in den letzten 24 Stunden ist um 2.531 gestiegen, wie Sima Sadat Lari am Freitag mitteilte.



133 mit Sars-Cov-2 infizierte Patientinnen und Patienten sind an einem Tag in Zusammenhang mit dem Virus gestorben, sagte die Sprecherin.