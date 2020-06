Die positive Reaktion des Iran auf die Anfrage der IAEA führt zu einer falschen Haltung gegenüber anderen Staaten

In der Erklärung, die am Dienstag veröffentlicht wurde, heißt es: „Mit der Veröffentlichung einer politischen und unprofessionellen Resolution gegen das friedliche iranische Atomprogramm am 19. Juni 2020 hat der Gouverneursrat der Internationalen Atomenergieorganisation (IAEA), dem die rechtliche und technische Gültigkeit fehlt, einen großen Fehler gemacht“.



Der Gouverneursrat der IAEA mit 35 Nationen hat am Freitag eine Resolution verabschiedet, in der er den Iran auffordert, uneingeschränkt mit ihm zusammenzuarbeiten und der Agentur Zugang zu zwei Standorten im Land zu gewähren.



„Die IAEA hat die Anti-Iran-Resolution jedoch unter dem politischen und unprofessionellen Druck der Vereinigten Staaten und ihrer Verbündeten angenommen.“



In der Erklärung wurde festgestellt, dass die IAEA die Resolution auf der Grundlage der Vorwürfe des israelischen Geheimdienstes verabschiedet hat.



Laut der Erklärung wird der Iran nicht zulassen, dass die internationalen Institutionen von den Vereinigten Staaten und ihren Verbündeten als Instrumente zur Bedrohung der Souveränität des Landes eingesetzt werden.