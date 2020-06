Resolution gegen Iran: Europa spielt USA in die Hände

„In seinem Buch nannte Bolton Trump einen ‚Idioten‘, und Trump nannte ihn ‚Narren‘. Warum ignorierte Europa die gemeinsame Dummheit zweier inkompetenter Idioten, das Atomabkommen mit dem Iran zu verlassen, und spielte ihnen mit einer anti-iranischen Resolution in die Hände?“, twitterte Ali Schamchani am Dienstag.



Der Gouverneursrat der IAEA hat am 19. Juni eine Resolution verabschiedet, in der der Zugang zu zwei iranischen Einrichtungen gefordert wird.