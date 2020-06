Die Insulinproduktion beginnt im Iran

Teheran (IRNA) - Die kommerzielle Insulinproduktionslinie des Iran wurde an diesem Sonntag in Anwesenheit von Sorena Sattari, des Vizepräsidenten für Wissenschaft und Technologie, Sorena Sattari, und Saeid Namaki, des Ministers für Gesundheit, Behandlung und medizinische Ausbildung, per Videokonferenz eröffnet.

Nach der Verschärfung grausamer und unmenschlicher Sanktionen von den USA wurden die Importe bestimmter Arzneimittel und medizinischer Geräte wie Insulin zunehmend komplizierter, was ein Technologieunternehmen im Iran dazu veranlasste, diese Produkte im Land zu produzieren. Die Insulinproduktion im Iran ist das Ergebnis von mehr als drei Jahren Forschung und Entwicklung in der Forschungs- und Entwicklungseinheit eines inländischen Unternehmens, und die lokale Produktion von Insulin kann den Devisenabfluss verhindern. Saeid Namaki sagte seinerseits: „Mit Hilfe von Wissens- und Technologieunternehmen in diesem Bereich ist es uns gelungen, die heimische Medizinproduktion um 30% zu steigern.“