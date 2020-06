Iran kritisiert EU für Schweigen über die gewaltsame Unterdrückung von Protesten in den USA

„Während das US-Regime seinen Menschen das Recht zu Atmen entzieht und friedliche Proteste brutal unterdrückt, hat das ohrenbetäubende Schweigen sogenannter Menschenrechtsverteidiger in Europa und darüber hinaus erneut ihre Heuchelei und Doppelmoral gezeigt“, twitterte er.



Der Schwarze George Floyd ist bei einem brutalen Polizeieinsatz am 25. Mai in der US-Großstadt Minneapolis gestorben. Seit dem Vorfall kommt es zu Anti-Rassismus-Kundgebungen sowohl in den USA als auch in Europa.

