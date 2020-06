Warum hat die Europäische Troika ihre Meinung geändert?

Aus diesem Grund suchen Analysten nach Antworten auf die Frage, welche Ziele diese drei Länder verfolgen, wenn sie in das neue Spiel eintreten, das von Donald Trump entworfen wurde, dem Mann, der derzeit die US-Politik an den Rand des Abgrunds lenkt.



Die Europäer, die stark von dem von Washington kritisierten umfassenden gemeinsamen Aktionsplan (JCPOA) profitierten, mussten den iranischen Markt fast von Anfang an verlassen, nachdem Trump sich aus dem Abkommen zurückgezogen und Druck auf sie ausgeübt hatte. Infolgedessen verschwanden auch andere Bereiche der wirtschaftlichen und handelspolitischen Zusammenarbeit.



Die Frage, die politische Beobachter vor anderen Überlegungen am meisten beunruhigt, lautet jedoch: Warum nehmen Europäer (außer Großbritannien) jetzt an diesem Spiel teil, obwohl Trump derzeit weder national noch international in einer guten Position ist?



Um diese Frage zu beantworten, müssen einige grundlegende und wichtige Punkte berücksichtigt werden, wie der Austritt des Vereinigten Königreichs aus der Europäischen Union, die Auswirkungen der Coronavirus-Pandemie auf den Kontinent sowie der Rückstand Europas in den Bereichen Wirtschaft und Sicherheit gegenüber China, die die Union mehr denn je geschwächt haben.



Ein weiterer Punkt, der nicht ignoriert werden sollte, ist die Frage des Auslaufens des Waffenembargos gegen den Iran, das die Amerikaner im Laufe mehrerer Wochen in einer internationalen Kampagne zur Verhinderung der Aufhebung dieser Sanktionen eingeleitet haben.



Die Europäer scheinen aus zwei Gründen nicht bereit zu sein, diesen JCPOA-Artikel einzuhalten: Vielleicht sind sie besorgt um ihren Anteil am iranischen Waffenmarkt, da China und Russland nach ihren Einschätzungen sicherere Verkäufer für Teheran sind und der Iran durch die Aussetzung der Sanktionen sogar amerikanische Waffen auf den Weltmärkten kaufen könnte. Sieht sich Europa in dieser Hinsicht als Verlierer?



Der andere Grund ist, dass die Europäer nach der kürzlichen Freilassung von Gefangenen und den bestehenden Gerüchten über die Möglichkeit, dass Teheran und Washington neue Verhandlungen führen könnten, Angst zu haben scheinen. Darüber hinaus ist die Unfähigkeit der EU, ihren Verpflichtungen aus dem JCPOA aufgrund des Drucks des US-Dollars und der saudi-zionistischen Lobby nachzukommen, besorgt um die Möglichkeit eines neuen möglichen Abkommens zwischen Teheran und Washington.



Trump und sein extremistisches Team versuchen, den Iran-Fall über die IAEA in den Sicherheitsrat zu bringen, wobei sie sich auf sein Hauptziel konzentrieren: den Gewinn der nächsten Präsidentschaftswahlen im November, was die Europäer diese Tatsache sicherlich gut kennen.



Auf diese Weise scheinen sich die Europäer durch die Teilnahme an diesem Spiel auf demütigende Weise vor Trump gekniet zu haben. Es spielt auch keine Rolle, ob sie sich Sorgen um ihre Sicherheit gegenüber den östlichen Riesen machen oder ob ihnen die Zukunft der Beziehungen zwischen dem Iran und den Vereinigten Staaten unangenehm ist. Was nicht ignoriert werden kann, ist, dass sie um einen Mann gewettet haben, der am Rande des Abgrunds steht.

