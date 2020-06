Leiter der iranischen Hafen- und Schifffahrtsorganisation erörtert mit dem IMO-Generalsekretär die illegalen US-Sanktionen

In Erklärungen, die an diesem Samstag abgegeben wurden, verurteilte Mohamad Rastad, dass iranische Seeleute häufigen Bedrohungen ausgesetzt sind, obwohl sie rechtlich und im Rahmen internationaler Seeverkehrskonventionen und -vorschriften alle ihre Verpflichtungen gewissenhaft erfüllen.



Der stellvertretende Minister betonte, dass ein solches Verhalten der USA illegal sei und eine direkte Bedrohung für die Sicherheit des Seeverkehrs darstelle, und stellte fest, dass der Iran die IMO in seinem Gespräch davon überzeugt habe, diese Bedrohungen rechtlich zu prüfen.



Rastad verwies auf die jüngsten Sanktionen gegen die Schifffahrtsbranche und forderte eine stärkere Interaktion zwischen Agenturen und Schifffahrtsunternehmen und nutzte die nationalen Möglichkeiten, um die Auswirkungen von Embargos zu minimieren.



Die enorme Seekapazität des Iran könne nicht sanktioniert werden, sagte er und bestand darauf, dass die Islamische Republik niemals auf die Bekämpfung der Sanktionen verzichten.

