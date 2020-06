Iran kritisiert die Resolution des IAEA-Gouverneuerrates als dekonstruktiv

„Die überhöhten Forderungen der Agentur an den Iran durch bestimmte Regierungen und unter Führung der Vereinigten Staaten von Amerika, wenn die Grundlage solcher Anfragen von IAEA fraglich ist, sind ein offensichtlicher Versuch, eine neue Krise auszulösen, die darauf abzielt die Zusammenarbeit zwischen dem Iran und der IAEA untergraben“, betonte der Diplomat.



Mousavi forderte die Mitglieder des Gouverneursrates auf, „wachsam“ gegenüber US-israelischen Versuchen zu sein, alte Akten gegen den Iran wieder zu öffnen, die zuvor von der Organisation selbst als unbegründet und geschlossen erwiesen worden waren.



Er würdigte die Regierungen, die die politischen Ziele hinter der Resolution genau analysierten und sich nicht an sie anpassten, und sagte, dass „von den Mitgliedstaaten, die für die Resolution gestimmt hatten, erwartet wurde, dass sie die verborgenen Ziele des zionistischen Regimes und des US-Regimes verstehen und ihre Bemühungen um eine neue unnötige Spannung in der internationalen Arena nicht zu unterstützen“.



Er verurteilte den Schritt der drei europäischen Länder, Großbritannien, Frankreich und Deutschland und sagte, dass mit dieser Entschließung die drei Regierungen, die ihre Verpflichtungen aus dem Abkommen kläglich nicht erfüllt haben, beabsichtigen, sich ihrer JCPOA-bezogenen Verantwortung gegenüber dem Iran zu entziehen.



Der Gouverneursrat der IAEA verabschiedete am Freitag eine Teheran-kritische Resolution, in der er Zugang zu zwei Anlagen im Land forderte. Es ist die erste derartige Resolution der IAEA seit 2012.

