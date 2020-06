China: Resolution des IAEA-Gouverneursrates gefährdet die Umsetzung des Atomabkommens

„China bedauert zutiefst die Annahme der IAEA-Resolution zur Umsetzung der Schutzmaßnahmen und warnt vor den enormen Auswirkungen dieser Maßnahme in JCPOA-Perspektive“, schrieb der chinesische Diplomat auf Twitter.



In einer Rede am Donnerstag betonte der chinesische Botschafter und ständige Vertreter bei internationalen Organisationen in Wien, dass die USA hauptverantwortlich für die Eskalation der Spannungen im Fall JCPOA seien, aus dem sie sich am 8. Mai 2018 zurückzogen.



Trotz der frontalen Opposition aus Russland und China wurde die von der Europäischen Troika (Deutschland, Frankreich und England) ausgearbeiteten Entschließung am Freitag verabschiedet. Es zielt darauf ab, die Kontrolle von verdächtigen Atom-Standorten zu erlauben.

