Ilam (IRNA) - Zehn Bauprojekte in der Provinz Ilam wurden in Anwesenheit des iranischen Präsidenten, Hassan Rohani, per Videokonferenz am Donnerstag in Betrieb genommen.

Diese Projekte im Wert von 110.000 Milliarden Rial wurden in Anwesenheit des Ministers für Straßen und Stadtentwicklung eröffnet. Die Eröffnung der 126 Kilometer langen Autobahn der Brücke Zal-Mormori-Dehloran-Chilat mit Investitionen in Höhe von 33.000 Milliarden Rial und der Beginn der Exekutivoperation zur Verbindung von Ilam mit dem Eisenbahnnetz des Landes in Höhe von 1.600 Milliarden Rial ist eines der wichtigsten dieser Projekte.