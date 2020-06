Nanotechnologie: Arbeit iranischer Forscher unter den Top-1-Prozent der Artikel

Forscher des Motamed Cancer Institute konnten eine neue Diagnosemethode mithilfe der Nanotechnologie verbessern und darüber einen Artikel in der Zeitschrift „Nature Research“ veröffentlichen. Diese wissenschaftliche Arbeit zählt jetzt zu den „Top 1 Prozent“ der Artikel in der jeweiligen Fachdisziplin.



In diesem Artikel geht es um die Methoden zur Diagnose von verschiedenen Krankheiten, darunter Krebs, durch Nanokomposite auf Graphenbasis / Silbernanopartikel / Polyanilin. Die neu entwickelte Nanokomposite kann die Diagnosefunktionen erheblich verbessern und die Empfindlichkeit, Genauigkeit und Reaktionsgeschwindigkeit erhöhen.



Dieser Artikel ist unter folgendem Link erreichbar: https://www.nature.com/articles/s41598-018-37573-9