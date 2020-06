Al-Kazemi: Irak steht dem Iran zur Seite, um schwierige Bedingungen zu überstehen

Mostafa Al-Kazemi sagte bei einem Treffen mit dem Direktor der Zentralbank Irans in Bezug auf die Zahlung der Öl- und Gasschulden an Iran: „Ich habe mit den Verantwortlichen in diesem Fall Gespräche geführt. Ich habe von ihnen gefordert, die bestehenden Probleme zu beheben. Unsere Botschaft an unseren Freunden in Teheran ist es, dass Irak Schritte auf diesem Weg unternimmt.“



Er drückte bei diesem heutigen Treffen seine Hoffnung auf, dass die Sanktionen gegen den Iran so bald wie möglich aufgehoben werden. „Wir hoffen, dass sich die Situation wieder normalisiert. Wir sind bereit, Ihnen zur Seite zu stehen. Wir werden ihnen helfen, wie der Iran uns in den schweren Zeiten unterstützt hat.“