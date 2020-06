Russland wird das Atomabkommen mit Iran vor dem zerstörerischen Kurs der USA schützen

Teheran (IRNA) – Die internationale Gemeinschaft und die verbleibenden Teilnehmer am Gemeinsamen Umfassenden Aktionsplan (JCPOA) müssen es verteidigen, um den zerstörerischen Kurs der USA entgegenzuwirken. Dieser Aufruf wurde am Dienstag auf einer Online-Sitzung des Gouverneursrats der Internationalen Atomenergiebehörde (IAEA) vom ständigen Vertreter Russlands bei internationalen Organisationen in Wien verkündet.

Mikhail Ulyanov twitterte auch nach der Sitzung: „Russland unterstützt JCPOA unerschütterlich“.



Er verwies auf die Bedeutung des Deals und schrieb: „Die Tatsache, dass JCPOA noch am Leben ist und Teheran mutig genug ist, seine Verpflichtung aus diesem Abkommen weiter zu erfüllen, zeigt den einzigartigen Charakter des Deals“.



In einem anderen Tweet äußerte er seine Besorgnis darüber, dass die vertraulichen Berichte der IAEA über den Iran gleichzeitig mit dem Erscheinen auf dem Internetportal des Rates veröffentlicht werden. „Solche Ereignisse sind inakzeptabel und beeinträchtigen den Betrieb des Steuerungssystems erheblich.“



Am 5. Juni verteilten France-Presse und Reuters einen vertraulichen IAEA-Bericht über den Status der Nuklearinspektionen im Iran. Dem Bericht zufolge haben die angereicherten Uranreserven im Iran fast achtmal die im Atomabkommen von 2015 zulässige Grenze überschritten. Gleichzeitig äußerte IAEA die Besorgnis darüber, dass der Iran IAEA-Mitarbeitern der Zutritt zu zwei Nuklear-Einrichtungen verweigert. 9407