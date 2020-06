UNODC-Vertretr: Iran steht an der Spitze des Kampfes gegen Drogen

Alexander Fedulov und der Chef der iranischen Anti-Betäubungsmittel-Polizei, Oberst Majid Karimi, diskutierte am Dienstag gemeinsame Fragen zur Bekämpfung des Drogenschmuggels und zur verstärkten Zusammenarbeit im Rahmen des Partnerschaftsprogramms der UNODC in der Islamischen Republik Iran.



Fedulov würdigte die Bereitschaft des Iran, die beruflichen Fähigkeiten und operativen Fähigkeiten der Anti-Betäubungsmittel-Polizei der Islamischen Republik Iran gemäß den internationalen Normen und Standards sowie der Rolle der Islamischen Republik Iran beim Kampf gegen Drogenschmuggel zu stärken.



Er sagte auch, dass die internationalen Organisationen der Vereinten Nationen zugeben, dass der Iran eine Avantgarde auf diesem Weg ist.



Bei diesem Treffen verwies der iranische Oberst auf die Nachlässigkeit westlicher Länder bei der Wahrnehmung internationaler Aufgaben im wirksamen Kampf gegen den Drogenhandel: „Trotz der umfassenden Zusammenarbeit und Bemühungen der Islamischen Republik Iran handeln die europäischen Länder nicht entsprechend der Bedrohung, und die Verantwortung für diesen Kampf wurde dem Iran auferlegt“.



Karimi fügte hinzu, dass die iranische Drogenpolizei ein wichtiger und wirksamer Partner des Büros der Vereinten Nationen für Drogen und Kriminalität in der Islamischen Republik Iran sei, um die Drogenkontrollprogramme in dem Iran, in der Region und auf der ganzen Welt zu verbessern.

