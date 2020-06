Aktuelle internationale Entwicklungen erfordern engere Beziehungen zwischen dem Iran und Russland

Im Gespräch mit IRNA und IRIB nach seiner Ankunft am Moskauer Flughafen erinnerte der Minister daran, dass der Iran und Russland - zwei Nachbarländer - positive strategische Beziehungen unterhalten, und betonte, dass es wichtig sei, dass beide Parteien in ständigem Kontakt bleiben.



Zarif erklärte, dass die USA und einige westliche Länder versuchen, das Völkerrecht im Gouverneursrat der Internationalen Atomenergiebehörde und im Sicherheitsrat der Vereinten Nationen zu ändern.



In Bezug auf die Bemühungen der USA, das Waffenembargo zu verlängern, gab Zarif an, dass dies eine ausdrückliche Bedingung des umfassenden gemeinsamen Aktionsplans (JCPOA) sei, der von der Resolution 2231 des Sicherheitsrates der Vereinten Nationen unterstützt wird. Der Iran, Russland, China und einige andere Länder haben in dieser Hinsicht die gleiche Position.



Die Beziehungen zwischen dem Iran und Russland werden sich nicht auf dieses Thema beschränken, sagte er voraus und sagte voraus, dass die wirtschaftliche Zusammenarbeit fortgesetzt werde. „In diesem Zusammenhang werden gemeinsame Wirtschaftsprojekte in Zusammenarbeit mit im Iran ansässigen russischen Auftragnehmern durchgeführt.“



In Bezug auf die regionale Zusammenarbeit zwischen dem Iran und Russland sagte Zarif, dass beide Länder in Bezug auf den Syrienkonflikt weiterhin zusammenarbeiten, und dass es dringend erforderlich sei, ein Gipfeltreffen unter den Führern von Astana abzuhalten, um die ernste Situation in einigen Teilen des Landes aufgrund der Aktivitäten Terroristen anzugehen. In Bezug auf Probleme in Jemen und Afghanistan ist es auch wichtig, die Zusammenarbeit zu stärken und die Konsultationen zu verstärken.