Zarif: Teheran ist Gastgeber des Syrien-Treffens

Laut Al Mayadeen, einem arabischsprachigen Medienunternehmen, gab Zarif diese Erklärung am Montag während der gemeinsamen Pressekonferenz mit seinem türkischen Amtskollegen Mevlüt Çavuşoğlu ab.



In Bezug auf den Krieg im Jemen versicherte er, dass die Türkei auch eine friedliche Lösung des Konflikts will.



Andererseits stellte er fest, dass iranische und türkische Ärzteteams im Kampf gegen das Coronavirus eng zusammenarbeiten werden.



Der Außenminister an der Spitze einer hochrangigen Delegation ist in Ankara, um Möglichkeiten zur Stärkung der gegenseitigen Zusammenarbeit in regionalen und internationalen Angelegenheiten zu erörtern.

