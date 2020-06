Teheran (IRNA) – Sima Sadat Lari, die Sprecherin des Gesundheitsministeriums, gab am Montag bekannt, dass in den letzten 24 Stunden 113 weitere Iraner an Coronavirus gestorben seien, was die Gesamtzahl der Todesfälle auf 8.950 erhöht.

Ihr zufolge haben 150.590 von insgesamt 189.876 mit dem Coronavirus (COVID-19) infizierten Menschen überlebt, während insgesamt 8.950 Menschen leider ihr Leben verloren haben. Sie fügte hinzu, dass seit gestern (Sonntag) 2.449 neu infizierte Fälle im Land entdeckt wurden. In den letzten 24 Stunden starben 113 Patienten an dem tödlichen Virus. Sie stellte fest, dass sich 2.765 Fälle in einem kritischen Zustand befinden.