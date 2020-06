Iranischer Regisseur beim Filmfestival in den Niederlanden ausgezeichnet

Dieser Film erreichte den sechsten internationalen Auftritt bei diesem Filmfestival.

Der Film „Among The Hills“ hat an den verschiedenen Filmfestivals in Südkorea, China, Kanada, Frankreich und Schweden teilgenommen.

Der Film handelt von den Abenteuern eines Lehrers namens Amir, der in einer Nomadenschule unterrichten soll.

Im Jahr 2013 wurde der iranische Film beim Toronto International Film Festival als bester Dokumentarfilm ausgezeichnet.

Diese Ausgabe des Festivals fand vom 11. bis 13. Juni 2020 in den Niederlanden statt.