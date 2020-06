Nabiollah Khounmirzaei sagte bei einer Pressekonferenz am Sonntag, im vergangenen persischen Jahr wurden im Land 1.280.000 Tonnen Fischereierzeugnisse produziert und diese Produktionsmenge war höher als geplant.

Der stellvertretende Minister des landwirtschaftlichen Dschihad sagte in Bezug auf die Forellenzucht im Land, mit der jährlichen Produktion von 180.000 Tonnen Forellen im Süß- und Salzwasser habe der Iran den ersten Platz in der Produktion dieser Fischart in der Welt belegt.