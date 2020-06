Das Ende des Waffenembargos ist eine der wichtigsten Errungenschaften des JCPOA

„Wenn die Amerikaner diese große JCPOA-Errungenschaft in Frage stellen wollen, wissen die anderen Länder sehr gut, wie wir reagieren werden“, sagte der Präsident während einer Kabinettssitzung in Teheran am Sonntag.

„Die iranische Zentralbank hat beim Internationalen Währungsfonds (IWF) fünf Milliarden US-Dollar Soforthilfe beantragt, um Coronavirus-Pandemie zu bekämpfen, doch die USA haben es abgelehnt“, fügte Rohani hinzu.

„Wir hoffen, dass dieser Fonds nicht unter dem Druck der Amerikaner steht und seinen Verpflichtungen gegenüber allen Ländern nachkommt“, stellte er fest.