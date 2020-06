Tschabahar – Ein Weltklasse-Transithafen im Persischen Golf

Der Hafen von Tschabahar mit seiner außergewöhnlichen geografischen Lage ermöglicht die Unterbringung großer Schiffe und die Steigerung der Exporte und Importe, deswegen wird es zu einem der wichtigsten Handels- und Transitzentren in der Region entwickelt.



Das Andocken großer Schiffe an den modernsten und modernsten Docks ermöglicht den Transport sowie das unbegrenzte Be- und Entladen aller Arten von Waren.

Ebenso wurden in Tschabahar erhebliche Preisnachlässe eingeführt, was es zum preisgünstigsten Hafen zwischen dem Persischen Golf und dem Meer von Oman für den Transit und Export von Waren macht.



Tschabahar ist die sicherste und billigste Route, die die Märkte beider Bevölkerungszentren weltweit verbindet, einschließlich der 21 Küstenländer des Indischen Ozeans (mit 2 Milliarden Einwohnern) und der zentralasiatischen, kaukasischen und osteuropäischen Länder (mit 800 Millionen Einwohnern).



Im Gespräch mit IRNA betonte der Generaldirektor für Häfen und maritime Angelegenheiten von Sistan und Baloutschestan: „Tschabahar liegt an der wunderschönen Küste von Makran und ist neben der Straße von Hormus einer der wichtigsten Häfen im Iran und der einzige mit Zugang zum Ozean. Es hat eine sehr gute strategische Position an der globalen Kreuzung und ermöglicht die Entwicklung von Handel und Transport im Südosten des Landes“.

Behruz Aqaei bezeichnete den Hafen von Tschabahar als eine goldene Gelegenheit für Afghanistan für den Export und Transit seiner Waren und fügte hinzu, dass eines der Ziele des Baus der beiden Häfen Schahid Beheschti und Schahid Kalantari mit einer staatlichen Investition von mehr als einer Milliarde Dollar die Förderung der Handels- und Wirtschaftsbeziehungen zwischen Nationen sei.



Der iranische Direktor verwies auf die bestehenden Probleme an den Grenzen zwischen Afghanistan und Pakistan (Torcham und Schaman) und auf die Bereitschaft afghanischer Kaufleute, ihre Waren (wie Gemüse, Nüsse oder Mineralien) über den Hafen von Tschabahar in andere Länder zu schicken, um sicherzustellen, dass die Umsetzung der Route Tschabahar-Milck eine gute Gelegenheit für die Provinz Sistan und Belutschistan bietet.