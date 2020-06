Kapselhotel: Iran will 5.000 Schlaf-Boxen importieren

Hossein Arbabi sagte am Sonntag, dass die Regierung plant, in erster Phase 200 Schlaf-Boxen für Kapselhotels in der Top-Reisezielstadt einzurichten.



Ihm zufolge ist einer der Vorteile dieser Art von Übernachtung eine echte Veränderung und Abwechslung in den Ökotourismus-Lagern.



Der Iran beabsichtigt, an einigen seiner Flughäfen, Bahnhöfe und Passagierterminals Kapselhotels zu installieren, um billige und einfache Übernachtungsmöglichkeiten für Reisende zu fördern.



Erstes Kapselhotel im Iran wurde am Samstag in dem Hauptquartier des Kulturministeriums eröffnet.

