Tschhabahar; das drittgrößte Zentrum für petrochemische Industrie im Iran

Der Zugang zu Märkten in China, Indien und Pakistan, die die meisten iranischen petrochemischen Produkte verbrauchen, ist insbesondere über den Hafen von Tschabahar im Vergleich zu Nachbarländern und anderen Ländern und anderen Häfen des Landes einfacher und schneller.



Investition von mehr als 13,5 Milliarden US-Dollar in die erste Phase der Petrochemie von Makran



Erhalt einer Umweltgenehmigung für den Bau von sieben petrochemischen Anlagen mit einer Produktionskapazität von 8,5 Millionen Tonnen pro Jahr und der Vereinbarung des Erdölministers mit der Zuteilung von 30 Millionen Kubikmetern Methan-Gas als Brennstoff für diese Einheiten sind positive Schritte in der petrochemischen Stadt Makran im Süden Irans.



Alireza Moniri Abyaneh, Generaldirektor des Petrochemiekomplexes Negin-e Makran, sagte IRNA: „Wir laden in- und ausländische Investoren ein, an den Investitionsmöglichkeiten von Makran (Bau, Betrieb, Transfer usw.) teilzunehmen“.



Der prächtige Hafen von Tschabahar liegt im Herzen von Makran in Balutschestan, 645 km südlich der Stadt Zahedan, der Hauptstadt der Provinz Sistan und Balutschestan.



