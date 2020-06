Irland fordert Unterstützung Irans für die Mitgliedschaft im UN-Sicherheitsrat

Teheran (IRNA) - In einem Brief an den Außenminister der Islamischen Republik Iran forderten der stellvertretende Minister für auswärtige Angelegenheiten und der Handelsminister der Republik Irland den Iran auf, die Kandidatur seines Landes als nichtständiges Mitglied des UN-Sicherheitsrates zu unterstützen.

Die Abstimmung für die zehn nichtständigen Mitglieder des Sicherheitsrates für die Amtszeit 2021-2022 findet nächste Woche statt.



„Wir glauben, dass unsere Werte und Grundsätze, unsere konsequenten Beiträge zur Friedenssicherung der Vereinten Nationen und unsere Erfahrungen mit der Friedenskonsolidierung auf der Insel Irland es uns ermöglichen werden, der Arbeit des Sicherheitsrates eine einzigartig unabhängige Stimme zu verleihen“, schrieb Simon Coveney.



Er versprach auch, dass Irland, wenn es gewählt wird, nach mehr Frieden, Stabilität und Gleichheit in der Welt streben wird.



Er betonte auch, dass Irland in Fragen des Sicherheitsrates voll einbezogen werde. „Besonderes Augenmerk auf die Probleme im Nahen Osten zu lenken, einschließlich auf Palästina-Frage, hat für Irland seit langem Priorität“.



Irland war bereits dreimal nicht ständiges Mitglied des UN-Sicherheitsrates. In der nächsten Wahlrunde werden Kanada und Norwegen mit Irland konkurrieren.

