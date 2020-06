Gharibabadi kritisiert ständige Sabotage der USA gegen den Iran in der Atomenergieorganisation

Gharibabadi hat in einem Instagram-Post am Freitag in der vierteljährlichen Sitzung des Gouverneursrates der IAEA die ständige Behinderung der USA und ihrer Verbündeten gegen den Iran kritisiert.



Er schrieb, dass die vierteljährliche Sitzung des IAEA-Gouverneursrates ihre Arbeit am 15. Juni per Videokonferenz wegen der Ausbreitung des Coronavirus aufnehmen werde.



Dem iranischen Diplomaten zufolge werden die Berichte des Generaldirektors der IAEA über die Überprüfung der Umsetzung des JCPOA sowie das Schutzabkommen im Iran während der Sitzung erörtert.



Er merkte an, dass die USA zusammen mit einigen westlichen Ländern versuchen, den Entscheidungsprozess durch Abstimmungen zu ermöglichen, während einige andere Länder wie Russland dagegen sind.



Die Vereinigten Staaten untergraben weiterhin die etablierten Mechanismen und Verfahren, die internationale Organisationen regeln, kritisierte er.

