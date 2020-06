Zarif beschuldigt USA, den Internationalen Strafgerichtshof zu erpressen

„Der Internationale Strafgerichtshof wird jetzt von illegalen Banden erpresst wird, die sich als Diplomaten ausgeben“, schrieb Zarif am Donnerstag auf Twitter.



„Was braucht die Weltgemeinschaft noch, um aufzuwachen und die Konsequenzen der Beschwichtigung des Mobbings zu bemerken?“, schrieb er und warnte: „Wen sollten die USA sonst terrorisieren, bevor die Beschwichtigungspolitiker auch erkennen, dass sie die nächsten sein könnten?“.



Donald Trump hat Sanktionen gegen Mitarbeiter des Internationalen Strafgerichtshofs genehmigt. Er drohte Vertretern des Tribunals Maßnahmen an, sollten sie ohne Zustimmung Washingtons gegen US-Soldaten ermitteln. Hintergrund sind Ermittlungen zu möglichen Kriegsverbrechen in Afghanistan.

