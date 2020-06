Teheran (IRNA) – Der stellvertretende Minister für Planung und Entwicklung des Ministeriums für Industrie, Bergbau und Handel kündigte an, dass in diesem iranischen Kalenderjahr 200 große Industrie- und Mineralprojekte in Betrieb genommen werden.

Saeid Zarandi erklärte am Dienstag, mit der Umsetzung dieser Projekte im Wert von 169 Milliarden Tomans werden 41.000 neue Arbeitsplätze geschaffen. „Im Rahmen des "Jahres des Produktionssprungs" planen wir auch, wichtige Ziele zu fördern, wie den Bau oder die Fertigstellung von Projekten, die derzeit laufen“, stellte er fest.