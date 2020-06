Iran kündigt die technische Revolution in der Luftfahrtindustrie an

„Seit letzten Jahren hat das Land große Fortschritte auf dem Gebiet der Raketentechnologie erzielt, und die Welt hat Fortschritte in der Tatsache anerkannt, dass wir eine Raketenmacht sind. Die gleichen Erfolge wurden auch im Bereich der nationalen Luftfahrtindustrie erzielt. Wir stehen in naher Zukunft vor einer technischen Revolution in der Luftfahrtindustrie“, sagte er.



„Die Luftfahrtindustrie des Landes war in den letzten 40 Jahren unter Sanktionen, aber trotz dieser Sanktionen und im Laufe der Jahre ist der Islamische Iran stolz auf die Bemühungen einheimischer Experten. Zusätzlich zu Flügen in alle Teile der Welt verfügen wir über ein sehr starkes Netzwerk im Land“, fügte Abedzade hinzu.

Er verwies auf den starken Druck der Vereinigten Staaten von Amerika, insbesondere in den letzten zwei Jahren mit Sanktionen gegen Flugzeugteile und der Auferlegung von Beschränkungen für iranische Fluggesellschaften im Bereich „der technischen Informationen“ und sagte, „inländische Experten konnten jedoch im Bereich der Reparatur von Flugzeugtriebwerken große Erfolge erzielen“.

