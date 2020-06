49 Länder kaufen Nanoprodukte „Made in Iran“

Heute werden iranische Nanoprodukte in 49 Ländern verkauft, darunter Deutschland, Italien, Großbritannien, Australien, Kanada, China und Südkorea.



Laut staatlichen Quellen erreichte der iranische Anteil am Nanotechnologiemarkt im Jahr 2018 mit einem Wert von 65 Milliarden US-Dollar weltweit 0,5%.



Angesichts des exponentiellen Wachstums wissenschaftlicher Unternehmen ist absehbar, dass in den nächsten 20 Jahren 30% der Wirtschaft des Landes auf High-Tech-Unternehmen basieren werden, insbesondere auf Unternehmen, die auf Nanotechnologie spezialisiert sind.



Laut dem Sekretär des Hauptquartiers für die Entwicklung der Nanotechnologie liegt der Iran in Bezug auf Quantität und Qualität seiner Produkte an vierter Stelle nach China, den USA und Indien.

