Absturz des ukrainischen Flugzeugs: Sechs Angeklagte festgenommen

„Die Justiz und insbesondere die Justizorganisation der Streitkräfte sind für den Fall des Absturzes eines ukrainischen Flugzeugs verantwortlich. Sobald sich der Vorfall ereignete, wurde eine spezielle Abteilung in der Justizorganisation der Streitkräfte gegründet“, sagte er.



Am 8. Januar nahe Teheran waren alle 176 Menschen an Bord des ukrainischen Flugzeuges ums Leben gekommen, das von Teheran nach Kiew unterwegs war. Vier Tage später erklärten die Revolutionsgarden, dass das Flugzeug „unbeabsichtigt“ von Teheran abgeschossen worden sei, es handle sich um „menschliches Versagen“. IRGC gaben in einer Erklärung bekannt, dass in Reaktion auf tödlichen US-Angriff auf iranischen Generalmajor Qasem Soleimeni mehr als ein Dutzend ballistischer Raketen auf US-Luftwaffenstützpunkte im Irak abgefeuert worden ist. Das abgestürzte ukrainische Flugzeug wurde in derselben Nacht von zwei Raketen getroffen.



CIA-Spion zum Tode verurteilt

„Vor kurzem wurde Seyyed Mahmoud Mousavi Majd verhaftet, der sowohl mit Mossad als auch mit CIA verbunden war und im Sicherheitsbereich und bei den Streitkräften gegen Bezahlungen spionierte“, verkündete Esmaeili am Dienstag.



Ihm zufolge hatte Mousavi Majd den Standort des bei einem US-Drohnenangriff getöteten Generals Qassem Soleimani verraten.



Er stellte fest, dass das Urteil vom Obersten Gerichtshof des Iran bestätigt wurde und in naher Zukunft vollstreckt werden wird.



Auf direkten Befehl von US-Präsident Donald Trump starteten amerikanische Terroristen am 3. Januar Luftangriffe auf den Flughafen Bagdad, bei denen GeneralSoleimani und sein Begleiter – der stellvertretende Leiter der irakischen Volksmobilisierungskräfte - Abu Mahdi al-Muhandis ermordet wurden.

9407