Das Außenministerium verfolgt ernsthaft die Freilassung inhaftierter iranischer Bürger

Er zeigte sich zufrieden mit der Freilassung des iranischen Arztes Majid Taheri und berichtete am Montagmorgen über die diesbezüglichen Konsultationen und Zusammenarbeiten des iranischen Außenministeriums mit der Schweiz.

Er fügte hinzu, vor ein paar Tagen kehrte der iranische Wissenschaftler Sirous Asgari, der von der US-amerikanischen Einwanderungs- und Zollbehörde festgenommen wurde, nach Hause zurück.

Er sprach von harten und einseitigen US-Sanktionen gegen den Iran, und versicherte, dass das iranische Außenministerium die Freilassung aller iranischen Gefangenen verfolge, die weltweit im Rahmen der Politik des maximalen Drucks unbegründeten Anschuldigungen ausgesetzt seien.

Majid Taheri, ein in den USA inhaftierter iranischer Arzt, kehrte am Montagmorgen, dem 8. Juni, nach Iran zurück. Majid Taheri, der vor 16 Monaten in den USA wegen "Verstoßes gegen einseitige amerikanische Sanktionen" gegen den Iran inhaftiert war, wurde vor einigen Tagen mit Michael White, einem im Iran inhaftierten amerikanischen Staatsbürger ausgetauscht.