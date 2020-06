Iran ist zu weiteren Gefangenenaustausch-Aktionen mit USA bereit

In einem Exklusivinterview mit IRNA am Sonntag bezog sich Mousavi auf die Behauptung von US-Präsident Donald Trump nach der Freilassung von Michael White, er sei dazu bereit, vor den US-Wahlen mit dem Iran zu verhandeln, und sagte: „Interne Probleme der USA sind für Iran von keiner Bedeutung. Was für die Islamische Republik Iran wichtig ist, ist die Leistung der US-Regierungen. Leider haben wir in den letzten Jahren und davor keine Maßnahme erlebt, die das Vertrauen der iranischen Regierung und der iranischen Nationen gewinnen könnten“.



„Die Wahlen sind eine amerikanische Angelegenheit, und der Iran hat und wird auf die internen Entwicklungen und das Ergebnis der Präsidentschaftswahlen in diesem Land nicht warten“, fügte der Diplomat hinzu.

