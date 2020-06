Iran ist in der Herstellung von Gesundheitsprodukte für den Umgang mit Coronavirus autark geworden

Mohammad Reza Shanesaz sagte am Sonntag bei einem Treffen mit dem Direktor des petrochemischen Komplex von Shazand: „Vor dem Ausbruch von COVID-19 im Land haben wir viele Gesundheitsprodukte importiert, aber aufgrund des durch die Ausbreitung des Coronavirus im Land verursachten Notfalls könnten wir in sehr kurzer Zeit die für die Gesundheit benötigten Produkte bereitzustellen. Dies ist ein großer Erfolg.“

Er fügte hinzu, in den Zeiten der Ausbreitung des Coronavirus haben die ganze iranische Nation und medizinisches Personal auf die Bühne gekommen.

Direktor des petrochemischen Komplex von Shazand, Mohsen Pormohammad, erklärte seinerseits, die jährliche Produktionskapazität des Komplex beträge 1,8 Millionen Tonnen und die Produkte dieses Komplexes erfüllen den Bedarf von 5.000 Produktionseinheiten im Land.

Die erste Phase des Zentrums für die Herstellung aktiver pharmazeutischer Wirkstoffe im Nahen Osten und die Acetaminophen-Produktionslinie wurden am Sonntag in Anwesenheit des Ministers für Gesundheit, Behandlung und medizinische Ausbildung, Saeid Namaki, in der Stadt Arak eröffnet.

Dies ist der erste integrierte Komplex auf einer Grundfläche von 13 Hektar für die Herstellung aktiver pharmazeutischer Wirkstoffe im Nahen Osten, der mit einem speziellen Design ein zentrales Lager und Zoll, zentrales Abwasser, ein zentrales Labor und Exportbeschleuniger schafft.