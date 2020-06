Mikhail Ulyanov twitterte am Freitag: „Ein heute von der Internationalen Atomenergiebehörde (IAEO) veröffentlichter Bericht über die Umsetzung der Vereinbarungen des Iran wurde fünf Minuten nach seiner Verteilung an die Mitglieder des Gouverneursrats der IAEO in den westlichen Medien veröffentlicht.“

Mikhail Olyanov, der sich mit der Tatsache befasste, dass der Grundsatz der Vertraulichkeit von Berichten von IAEO an Relevanz verloren habe, stellte fest, dass der Vorfall zumindest "einen positiven Punkt" hatte.

„Aus dem Inhalt des Berichts geht hervor, dass das eigentliche Problem anderswo liegt und dass es im Bereich der Nichtverbreitung von Kernwaffen kein dringendes Problem darstellt", sagte er.

Medienberichten zufolge behauptete die Internationale Atomenergiebehörde (IAEO) in ihrem vierteljährlichen Bericht, dass der Iran Uran weiterhin über die von IAEO festgelegten Grenzen hinaus angereichert hat.

Er stellte fest, dass der neue Bericht der IAEO auf eine Fortsetzung der Überprüfungs- und Überwachungsaktivitäten und die Umsetzung der Entscheidungen auf der Grundlage der Aussetzung der Verpflichtungen im Rahmen des Atomabkommens hinweise.