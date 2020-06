US-Sanktionen haben die Importe von Drogen für CF-Patienten blockiert

Mukoviszidose, auch zystische Fibrose (CF) genannt, ist eine vererbbare Stoffwechselstörung. Aufgrund ihrer Unfähigkeit, fettlösliche Vitamine aufzunehmen, nehmen diese Patienten täglich die Vitamine "K", "D", "E" und "A" ein.

Diese Patienten verwenden 4 bis 5 Crohn-Enzymkapseln pro Mahlzeit, um Vitamine und Mineralien aufzunehmen.

Mahdi Shadnoush erklärte am Samstag in einem Gespräch mit IRNA, das Gesundheitsministerium des Iran sei besorgt über die Beschwerden einiger Familien der CF-Patienten über das Mangel an einem Medikament für diese Patienten.

Obwohl die inländische Version dieses Arzneimittels auf dem Markt erhältlich ist und den Familien dieser Patienten kostenlos zur Verfügung gestellt wird, wird der Import des Arzneimittels auch von der Food and Drug Administration verfolgt.

Zuvor hatte Gholam Hossein Mehralian, Generaldirektor der Food and Drug Administration (FDA), erklärt, dass die US-Sanktionen gegen den Iran den Transfer von Finanzmitteln und den Transport von Drogen ernsthaft eingeschränkt hätten.