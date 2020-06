Irans Kulturminister: Trump und die Mörder von Soleimani werden sich nie wohlfühlen

Seyyed Abbas Salehi betonte: „Die Blutstropfen von General Soleimani erinnern an das Blut des Propheten Yahya, der kocht und nicht austrocknet“, bemerkt er.

Irans Kulturminister

Sie sollten die Hand mit blutiger Samthandschuhe nicht umsonst bieten. An ihnen hat bereits schwere göttliche Rache begonnen, warnte der iranische Minister.



In einem von US-Präsident Trump angeordneten Luftschlag haben die USA Qassem Soleimani, den wichtigsten General des iranischen Regimes, am Flughafen Bagdad getötet.

Nach der Freilassung eines US-Bürgers, Michael White, aus dem Iran, und der Freilassung des iranischen Staatsbürgers Dr. Majid Taheri schrieb Trump am Freitag auf Twitter: „Danke an Iran“. Er fügte hinzu, die Freilassung zeige, dass ein „Deal“ zwischen Washington und Teheran „möglich“ sei.

